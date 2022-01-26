Жителям труднодоступных территорий станет проще получать результаты экспресс-тестов на COVID-19

15:42, 26 января 2022, ПАИ

Правительство утвердило постановление о возможности получения результатов экспресс-тестов на коронавирус на портале госуслуг. Услугой смогут воспользоваться жители отдалённых и труднодоступных территорий, говорится в постановлении председателя правительства Михаила Мишустина.

Результаты таких анализов будут отображаться в личном кабинете в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19» вместе с сертификатом о вакцинации, сведениями о перенесённой болезни, результатами ПЦР-тестов и исследований на наличие антител.

Медицинские организации, проводящие экспресс-тестирование в отдалённых и труднодоступных местностях, где нет возможности оперативно доставить материал в лабораторию для проведения ПЦР-исследования, будут передавать сведения о результатах в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Затем информация будет поступать в личные кабинеты граждан на портал госуслуг.

Вопрос обсуждался на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 25 января. Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития обеспечить все необходимые технические условия в рамках этой работы.