Завод «Титан-Полимер» получает большой объём услуг от псковских компаний

16:23, 26 января 2022, ПАИ

Инвестиционный проект по строительству завода «Титан-Полимер» реализуется с максимальным использованием возможностей псковских компаний. Кооперация с местным бизнесом ведется по таким направлениям, как поставки строительного оборудования и материалов, ведение строительных и монтажных работ, спецодежда, компоненты упаковки, клининговые и транспортно-логистические услуги.

Так, завод «Титан-Полимер» закупил для строительства более 200 километров изготовленного в Пскове кабеля. В рамках контракта ООО «Современные кабельные технологи» («СКТ Групп») предоставило для строительства псковского предприятия группы компаний «Титан» более 100 различных видов продукции стоимостью более 100 млн рублей. Весь поставленный кабель поступил с производства «СКТ Групп», расположенного в Пскове. Общая протяжённость поставленного кабеля составила 234,727 км, что соответствует расстоянию от Пскова до Великого Новгорода.

«Стратегия нашего проекта нацелена на взаимодействие с различными псковскими компаниями, максимальное использование их возможностей. Мы открыты и регулярно даем информацию по нашим потребностям, чтобы псковский бизнес мог выбрать для себя соответствующее направление для взаимовыгодного сотрудничества», - рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.