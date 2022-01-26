Подготовлен проект парковой зоны на горе Соколихе в Псковском районе

16:02, 26 января 2022, ПАИ

В Псковском районе подготовлена проектно-сметная документация на создание парковой зоны на горе Соколихе рядом с монументом в честь князя Александра Невского. Об этом сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 января глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Она отметила, что на приведение общественной территории на Соколихе уже направлялись средства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего район потратил за год на реализацию данной программы 26 млн рублей. Благоустраиваются и общественные, и дворовые территории.