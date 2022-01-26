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Культура

Псковский театр драмы представил новую солистку спектакля-кабаре «Постой, паровоз!»

В спектакле-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрия Месхиева сменилась солистка. Катя Руч, обладательница бархатного альта, будет солировать в театральном кафе уже 4 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

Спектакль «Постой, паровоз!» проходит в формате вечера арестантской песни. В сет-лист спектакля-кабаре вошли два десятка песен, считающихся классикой тюремного романса ХХ века, и стихи. Джазовая вокалистка Катя Руч солирует под фортепиано, гитару и перкуссию.

Катя Руч – джазовая вокалистка с альтовым тембром. Она является лингвистом, преподавателем иностранных языков, окончила класс эстрадного вокала Ларисы Дмитриевой в Псковском областном колледже искусств. В настоящее время Катя Руч – солистка кавер-группы Fresco.

Музыкальный состав спектакля-кабаре «Постой, паровоз!»: Борис Федотов (фортепиано), Иван Федоров (гитара), Ярослав Погодин (ударные). Ведущий: артист Псковского театра драмы Андрей Кузин. Музыкальный руководитель спектакля: Елена Обухова. Режиссер: Дмитрий Месхиев.

Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» 4, 6, 9 и 26 февраля, а также 6, 7, 19 и 26 марта. Узнать подробности и купить билеты можно на официальном сайте театра.

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