Мемориальный комплекс предлагают возвести в Моглино участники выставки «Без срока давности»

16:16, 26 января 2022, ПАИ

Мемориальный комплекс предлагают возвести в Моглино участники выставки «Без срока давности» в ПсковГУ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Выставка разместилась в фойе на первом этаже главного корпуса универстета. Познакомиться с работами можно в течение месяца: 26 февраля экспозиция развернется в Петрозаводском государственном университете.

Один из проектов выполнен студентом ПсковГУ Дмитрием Ворожцовым. Это скульптурная композиция из полированных бетонных камней, дополненных врезками полупрозрачного полимера и подсветкой. «Это место молчания, созерцания и глубокого размышления», - сообщается в описании. – Художественный образ отсылает к древним мегалитам или каменным капищам, символизируя вечную память и траур».

По задумке автора, днём скульптуры будут отражать солнечный свет, а ночью будут «пламенеть» изнутри – такую метафору нашёл архитектор для отражения «негасимого света души».

Концепцию мемориальной галереи в память жертв Моглинского лагеря представил и студент Российского университета дружбы народов. По задумке автора, она должна расположиться внутри группы холмов, углубляясь вниз, что заставит посетителей спускаться в своеобразную яму.

«Уходящие вниз узкие породы будут создавать опустошающую атмосферу и напоминать о холоде, от которого в первые годы существования лагеря погибали многие его заключенные, - пояснил архитектор.

«Тени войны» - архитектурный комплекс с таким названием предлагает возвести в Моглино студент Оренбургского государственного университета. Главным элементом мемориала выбрана стена с силуэтами как символами погибших.

Все проекты, представленные на выставке, вышли в финал архитектурного конкурса «Без срока давности. Минута молчания». На конкурс поступило около 100 заявок от студентов-архитекторов из 19 регионов России. В финал вышли 60 студентов из 16 вузов. Их работы, а это 33 проекта мемориалов, выбрало жюри конкурса – архитекторы, историки, общественные деятели. Организаторы создали каталог лучших проектов, с которым можно было ознакомиться на открытии выставки. Его вручили вместе с памятными подарками всем финалистам и победителям.

