Безакцизные сигареты на 2,5 миллиона рублей пытались провезти через таможню в Острове

16:26, 26 января 2022, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни в городе Острове совместно с сотрудниками МВД России по Островскому району пресекли ввоз из Республики Беларусь немаркированной табачной продукции на 2,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории таможенного контроля сотрудники таможни остановили автомобиль ГАЗ для проверки. В ходе осмотра было обнаружено 102 коробки с табачной продукцией белорусского производства. Товаросопроводительные документы на перемещаемый товар гражданин Российской Федерации не предъявил.

50,5 тысячи пачек немаркированных сигарет передано в ОМВД России по Островскому району для принятия мер в рамках имеющихся полномочий. В отношении водителя сотрудниками полиции составлено три протокола об административных правонарушениях. Государственные номера и свидетельство о регистрации транспортного средства изъяты.

«За прошедшую неделю сотрудники мобильной группы таможни выявили две партии белорусских сигарет, находящихся на территории Российской Федерации незаконно. Обе партии перемещались в транспортных средствах с сомнительной регистрацией», - отметил начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Альберт Скосырев.