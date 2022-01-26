Островок безопасности монтируют на пересечении улиц Кузнецкой и Аллейной в Пскове

16:33, 26 января 2022, ПАИ

В Пскове на пересечении улиц Кузнецкой и Аллейной проводятся работы по установке островка безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Решение о размещении дорожного элемента было принято на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения в декабре 2021 года по предложению представителей ГИБДД. Нерегулируемый пешеходный переход на этом участке дороги является одним из предочаговых мест концентрации ДТП с участием пешеходов.

Организация островка безопасности проводится в рамках пилотного проекта. Это модульный дорожный элемент, состоящий из пластиковых тумб с металлическими стойками. На стойках будут крепиться знаки 4.2.1 Объезд препятствия справа. Островок выполнен из гранилита, ПВХ, металла, фанерного щита и отличается водонепроницаемостью, морозостойкостью и прочностью. Особенность островка – покрытие из искусственной травы. Это быстросборная конструкция, которая собирается за несколько часов и используется круглый год.

Отметим, что в конце прошлого года для обеспечения безопасного передвижения пешеходов на пересечении улиц Кузнецкой и Аллейной было установлено дополнительное освещение перехода.