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Студентов и преподавателей псковских вузов и ссузов приглашают к участию в конкурсе «Лига Лекторов»

Студентов и преподавателей псковских вузов и ссузов приглашают к участию в конкурсе «Лига Лекторов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Этот конкурс проводит Российское общество «Знание» среди просветителей всех возрастов. Любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получать вознаграждение за отличную работу.

Целью конкурса является выявление, развитие и поощрение молодых лекторов, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для просветительской деятельности по следующим направлениям: экология и благотворительность; социально-гуманитарные науки; карьера и бизнес; наука и технологии; естественные науки; медиа и маркетинг; спорт и здоровый образ жизни; культура и искусство.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, на момент регистрации возраст которых от 18 лет; имеющие среднее профессиональное или законченное высшее образование (в том числе бакалавриат) и выдающиеся достижения в профессиональной области либо обладающие необходимыми компетенциями, отмеченными в положении конкурса.

Сбор заявок проводится до 31 января 2022 года. На первом этапе они собираются на сайте и отсеиваются по первичным критериям.

На втором этапе запланированы видеолекции. Лекторы должны уметь доносить сложные темы простым и интересным языком. На этом этапе организаторы конкурса отсматривают материал, отбирают спикеров и интересные темы.

3 этап - живые выступления. Хороший лектор должен грамотно работать с аудиторией — держать внимание, быть на одной волне и взаимодействовать со слушателями. На этом этапе лекторы выступают «в поле», а слушатели оценивают их выступления.

Затем пройдут лекции в топовых вузах. Лучших лекторов, прошедших три этапа, организаторы конкурса приглашают прочитать лекции в топовых вузах страны. Слушатели выбирают лучшего лектора.

Лучшие из лучших приглашаются на торжественную церемонию награждения. Призёры получат комплексную образовательную программу от Российского общества «Знание»; звание лектора Российского общества «Знание» и возможность регулярных выступлений на лучших площадках страны в рамках деятельности общества, а также ценные памятные призы от организаторов и партнёров конкурса.

Подробная информация о конкурсе на сайте Российского общества «Знание» https://www.znanierussia.ru/ligalektorov.

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