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Общество

Псковская детская больница получила наркозную станцию высшего класса

Детская областная клиническая больница города Пскова получила в дар от Благотворительного фонда помощи детям WorldVita высокотехнологичное оборудование для проведения анестезии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в благотворительной организации.

На сегодняшний день в Псковской детской больнице одновременно работает 6 разных операционных. По данным фонда, анестезиологическое оборудование, которое используется в клинике, не справляется с нагрузкой из-за устаревших технологий и износа. Кроме того, часто в больницу поступают новорожденные пациенты, наркоз для которых — очень серьезная нагрузка на организм, поэтому технология анестезии для них должна быть максимально управляема и безопасна.

Благодаря новому приобретенному оборудованию врачи Псковской детской больницы смогут не только увеличить количество проводимых операций и минимизировать расход препаратов для анестезии, но и значительно уменьшить срок посленаркозной реабилитации маленького пациента. Помимо этого, аппарат позволит выполнять искусственную вентиляцию легких, учитывая при этом индивидуальные потребности ребенка.

«Полученная больницей новая наркозная станция позволит улучшить качество анестезий и респираторной поддержки, что значительно уменьшают нагрузку на детский организм при проведении операции. Врачи-анестезиологи смогут осуществлять полный мониторинг состояния пациента: газообмен, концентрацию ингаляционного анестетика, газы в крови, что очень важно при проведении операции. Стоит отметить, что использование такого современного оборудования снизит риски как для пациента, так и для врача, — отметил главврач больницы Аркадий Гохман. — Поскольку аппарат входит в категорию экспертных, врачи смогут подключать пациента к нему без помощи проколов в вены – необходимые датчики будут крепиться к коже малыша».

Наркозная станция высшего класса позволит врачам оперировать пациентов любого возраста: от недоношенных новорожденных деток весом от 500 граммов до подростков.

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