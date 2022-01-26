60 спортсменов приняли участие в открытом первенстве по тайскому боксу города Пыталово

16:52, 26 января 2022, ПАИ

60 спортсменов приняли участие в открытом первенстве по тайскому боксу города Пыталово. Об этом сообщил президент региональной федерации тайского бокса Алексей Близнёв.

На соревнования, которые состоялись в спортивном зале Многопрофильного колледжа, приехали боксеры из Новоржева и Великих Лук. Они состязались в трех возрастных группах.

В своих категориях победу одержали: Федор Шипаев (Великие Луки), Иван Трофимов (Новоржев), Ренат Буйлов (Пыталово), Валерий Алексеев (Новоржев), Даниил Родяков (Великие Луки), Тимур Назаров (Пыталово), Илья Ильин (Новоржев), Владислав Прошенков (Великие Луки).