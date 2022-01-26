150 тысяч рублей заплатит пскович за попытку незаконно сбыть драгоценные металлы

17:15, 26 января 2022, ПАИ

Стругокрасненский райсуд прекратил уголовное дело в отношении подсудимого, обвиняемого в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере.

Как сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области, с октября 2020 года по 28 марта 2021 года в деревне Селятино Псковского района мужчина незаконно переработал лом и отходы драгоценных металлов и извлек 89 кг серебра стоимостью более 5,3 млн рублей, более 600 граммов золота стоимостью более 2,6 млн рублей. Затем он незаконно хранил металлы, чтобы затем продать.

28 марта 2021 года подозреваемого, направлявшегося с драгметаллами в Санкт-Петербург, задержали сотрудники УФСБ России по Псковской области.

На суде подсудимый признал вину и раскаялся. От адвоката поступило ходатайство об освобождении его подзащитного от уголовной ответственности и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Постановлением суда уголовное дело прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 тысяч рублей.