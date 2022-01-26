Путин потребовал не останавливать оказание плановой медицинской помощи детям
Президент России Владимир Путин потребовал не останавливать оказание плановой медицинской помощи детям, несмотря на пандемию. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства РФ 26 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Некоторые детские заведения сворачивают работу по оказанию плановой помощи, нужно в отношении детей сделать все, чтобы плановая помощь не останавливалась даже в пандемию», - заявил Путин и призвал также оказать регионам помощь, если они нуждаются в этом.
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