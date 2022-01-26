Путин потребовал не останавливать оказание плановой медицинской помощи детям

17:20, 26 января 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин потребовал не останавливать оказание плановой медицинской помощи детям, несмотря на пандемию. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства РФ 26 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Некоторые детские заведения сворачивают работу по оказанию плановой помощи, нужно в отношении детей сделать все, чтобы плановая помощь не останавливалась даже в пандемию», - заявил Путин и призвал также оказать регионам помощь, если они нуждаются в этом.