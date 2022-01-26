Глава ОНФ призвал снизить цены на ПЦР-тесты в Псковской области

17:30, 26 января 2022, ПАИ

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов на совещании президента РФ с членами правительства призвал уполномоченные органы обратить внимание на стоимость ПЦР-тестов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Кузнецов отметил, что их организация провела проверку стоимости ПЦР тестов в 200 населенных пунктах в разных регионах. «Стоимость достигала 2000 рублей, тогда как они должны стоить 800 рублей», – отметил руководитель ОНФ.

Он подчеркнул, что в некоторых небогатых регионах, таких как Псковская область, стоимость достигала 2,5 тысячи рублей, и призвал уполномоченные органы обратить внимание на данную проблему, и попробовать снизить цены.