Акция «Хлеб той зимы» прошла в Псковском районе

17:46, 26 января 2022, ПАИ

27 января в России отмечается День снятия блокады города Ленинграда. В преддверии этой памятной даты в Стремуткинской, Карамышевской и Торошинской школах Псковского района прошла акция «Хлеб той зимы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

На встречах со школьниками руководитель музея истории Псковского района Ирина Беняк представила образцы газет и партизанские листовки военного времени, хлебные карточки, метроном, рассказала о рецепте блокадного хлеба, в котором практически не было муки, и о беспрецедентном для ХХ века преступлении нацистов, направленном на уничтожение голодом мирных жителей Ленинграда.

Ключевым символом акции является кусочек хлеба весом 125 грамм – именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека была установлена в самый трудный период блокады Ленинграда.