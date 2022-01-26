Акция «Выгодный абонемент» действует в бассейне «Универсант» ПсковГУ

17:56, 26 января 2022, ПАИ

В бассейне «Универсант» продолжает действовать акция «Выгодный абонемент» на свободное плавание для взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

При покупке абонементов в бассейн на 3, 6 и 12 месяцев предоставляется скидка – 10%, 15% и 20% соответственно от стоимости абонементов по прайс-листу.

Посещение совершеннолетних граждан возможно при предъявлении сертификата о завершённой вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев.

Справки по телефону (8112)79-78-48.