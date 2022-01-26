Жителям Палкинского района напомнили правила пожарной безопасности

17:58, 26 января 2022, ПАИ

Сотрудники МЧС 26 января провели профилактические мероприятия на территории Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники ведомства раздали местным жителям листовки с правилами пожарной безопасности в быту. В частности, в них было написано об опасности использования открытого огня и о последствиях нарушения требований безопасности при использовании пиротехнических изделий. Также правила пожарной безопасности разъяснили и юному поколению.