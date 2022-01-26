МВД возбудило уголовное дело по факту проникновения великолучанки с вилами на чужой участок
Полиция Великолукского района возбудила уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в деревне Гречухино.
23 января в группе «Подслушано Великие Луки» во «ВКонтакте» жительница города опубликовала видео и сообщила, что неизвестный проник в дом с вилами и угрожал семье обратившейся.
После поступления соответствующих сообщений сотрудники МО МВД России «Великолукский» приняли все необходимые оперативные меры к установлению всех обстоятельств.
В ходе расследования предстоит собрать доказательственную базу для привлечения виновного лица к установленной законом ответственности.
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МВД возбудило уголовное дело по факту проникновения великолучанки с вилами на чужой участок