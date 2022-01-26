Почти 48% составила доля дельты среди случаев заражения коронавирусом в РФ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России доля дельта-штамма коронавируса составляет 47,9 %, омикрона и других, недоминирующих штаммов – 52,1 %, пишет ТАСС.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день штамм омикрон обнаружен уже в 72 регионах РФ.
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