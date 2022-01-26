Почти 48% составила доля дельты среди случаев заражения коронавирусом в РФ

18:44, 26 января 2022, ПАИ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России доля дельта-штамма коронавируса составляет 47,9 %, омикрона и других, недоминирующих штаммов – 52,1 %, пишет ТАСС.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день штамм омикрон обнаружен уже в 72 регионах РФ.