Курс доллара поднялся до 80 рублей впервые с ноября 2020 года

19:34, 26 января 2022, ПАИ

Курс доллара поднялся до 80 рублей впервые с ноября 2020 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:07 мск вырос на 1,31 рубля, до 79,94 рубля, тогда как евро – на 1,36 рубля, до 90,16 рубля.