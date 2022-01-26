Курс доллара поднялся до 80 рублей впервые с ноября 2020 года
Курс доллара поднялся до 80 рублей впервые с ноября 2020 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Московской биржи.
Курс доллара на 19:07 мск вырос на 1,31 рубля, до 79,94 рубля, тогда как евро – на 1,36 рубля, до 90,16 рубля.
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