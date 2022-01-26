«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Какой дизайн крышек люков понравился псковичам
Псковичам предлагают выбрать дизайн для крышек канализационных люков. Какие варианты лидируют? Как принять участие в голосовании? Об этом – в новом выпуске программы 26 января.
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