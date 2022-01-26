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Концепцию туристского кода, ремонтные работы и Масленичную неделю обсудили в Пскове

Фото: пресс-служба администрации региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой администрации города Пскова Борисом Елкиным, сообщает пресс-служба администрации региона.

Борис Елкин представил главе региона наработки создания туристского кода Пскова.

Концепция кода включает размещение малых архитектурных форм и уличных арт-объектов, обустройство системы уличной навигации для туристов, обустройство фотозон и смотровых площадок, установку общественных санузлов и средств для сбора мусора, оснащение площадок для проведения городских ярмарок и многое другое.

Чтобы наиболее полно реализовать задуманное, администрация города сформирует заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, который проводит Федеральное агентство по туризму в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Глава региона положительно оценил проделанную работу.

Также обсудили вопрос дорожной инфраструктуры, предстоящих ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Отмечается, что с 1 февраля на капремонт будет закрыт участок улицы Яна Фабрициуса (от улицы Металлистов до улицы Вокзальной). В настоящее время уже утверждена схема корректировки движения автомобильного транспорта в этой части города.

Борис Елкин также доложил и о подготовительной работе к масштабной реконструкции Советского (Троицкого) моста, который связывает центр Пскова и микрорайон Запсковье.

Для данного объекта обновлённая схема дорожного движения ещё формируется. Первое решение, принятое администрацией города совместно с территориальным подразделением ГИБДД УМВД России по Пскову, — открытие с 15 февраля одностороннего движения на всём протяжении улицы Карла Маркса в Пскове.

Кроме того, глава городской администрации сообщил, что в настоящее время выполняются закупки для обеспечения жильём детей-сирот. До города доведены лимиты на приобретение 41 квартиры. Также Михаил Ведерников и Борис Елкин обсудили возможные варианты приобретения такого жилья. В настоящее время квартиры для этой категории граждан приобретаются как на первичном, так и вторичном рынке. Глава региона поручил проработать вопрос строительства отдельных многоквартирных домов для предоставления социального жилья.

Речь зашла и о подготовке мероприятий Масленичной недели, которая в этом году пройдёт с 28 февраля по 6 марта. Учитывая эпидемиологическую обстановку, крупные массовые мероприятия организованы не будут. На нескольких площадках в центральных парках города планируется развернуть небольшие тематические творческие локации, что позволит максимально разделить потоки граждан.

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