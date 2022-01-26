Замминистра труда РФ проконтролировал ход строительства соцгородка в Псковском районе

21:15, 26 января 2022, ПАИ

Псковскую область с рабочим визитом посетил замминистра труда и социальной защиты РФ Магомед Абдулхалимов, в рамках которого он проконтролировал ход строительства социального городка, сообщает пресс-служба администрации региона.

Магомед Абдулхалимов побывал на стройплощадке и провёл совещание с ответственными руководителями в администрации области — с вице-губернатором Василием Осиповым, руководителем управления проектной деятельности Ольгой Татариновой, председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым — и представителями субподрядной организации.

Василий Осипов отметил, что продолжается планомерная работа по увеличению количества рабочих на объекте. Отмечается, что в нескольких корпусах в ближайшее время начнётся отделка внутренних помещений, укладка электропроводки и установка сантехнического оборудования. Магомед Абдулхалимов заметил, что вопрос увеличения числа строителей в настоящее время ключевой, на него необходимо обратить особое внимание.

Во время совещания были выработаны механизмы, способствующие ускорению темпов работ. Подрядчику поручено предоставлять подробные ежемесячные планы с описанием конкретных видов работ и последовательности задействования субподрядных организаций. Также предполагается проведение ежедневных совещаний с протокольным фиксированием исполнения или неисполнения обязательств.

Магомед Абдулхалимов отметил, что с момента последнего посещения на объекте видна положительная динамика. Следующий визит, по словам замминистра, будет запланирован на начало весны, когда по графику должны быть полностью завершены кровельные работы во всех корпусах.

«Мы заинтересованы в завершении строительства так же, как и вы. Готовы всячески содействовать и оперативно реагировать на ваши обращения», — подытожил замминистра.