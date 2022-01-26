Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор псковичу, обвиняемому в двойном убийстве

22:00, 26 января 2022, ПАИ

Сегодня первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор псковичу, обвиняемому в двойном убийстве, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

В январе 2008 года пскович, находясь в состоянии алкогольного опьянения и вспомнив старую обиду, пришёл в дом сожительствующей пары и зарубил потерпевших топором, нанеся в общей сложности около 25 ударов по голове, после чего скрылся с места преступления.

Благодаря кропотливой работе следователей центрального аппарата СК России и регионального управления, сумевших установить психологический контакт с ключевыми свидетелями, которые изначально давали ложные показания, чтобы пустить ход расследования по ложному пути, удалось убедить их дать правдивые показания. В результате собранных следственным путём доказательств преступление было раскрыто, а подозреваемый задержан. Изучение личности показало, что задержанный ранее судим за убийство и после совершения инкриминируемого ему в настоящее время преступления совершил и уже отбыл пятилетний срок за преступление на сексуальной почве.

В числе прочих собранных доказательств, следствием проведена ольфакторная экспертиза, позволившая установить на орудии преступления, топоре, обнаруженном на месте происшествия, запаховые следы злоумышленника.

Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.