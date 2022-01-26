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Общество

Эксперт рассказал, какие витамины необходимы при выявлении омикрона

Эксперт рабочей группы НТИ «Хелснет» Андрей Ломоносов рассказал «Известиям», какие витамины необходимы при выявлении штамма коронавируса омикрон.

Эксперт сообщил, что необходимо поддерживать иммунную систему. Для этого кроме витамина D в рацион стоит добавить цинк (не менее 30 мг/сутки) и селен (100 мкг/сутки).

Отмечается, что у тяжёлых пациентов были чаще понижены уровни этих трёх витаминов.

Ломоносов советует придерживаться рекомендованных норм дозировки. В отношении витамина D есть одно клиническое исследование, в котором показано положительное воздействие на скорость выздоровления от 5000 МЕ витамина D, который не наблюдался для дозировки в 1000 МЕ, подчеркнул он.

Для здоровья иммунной системы необходимо правильно питаться, есть фрукты и овощи, избегать процессированной пищи, полуфабрикатов, фастфуда, подытожил специалист.

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