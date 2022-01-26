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Общество

В этом году на программу развития села будет выделено 40,7 млрд рублей

Финансирование программы комплексного развития сельских территорий в 2022 году составит 40,7 млрд рублей, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе оперативного совещания президента России Владимира Путина с правительством, пишет ТАСС.

Она отметила, что 2021 год стал вторым годом реализации программы комплексного развития сельских территорий. За два года улучшены условия жизни 8 млн человек, проживающих в 6,5 тыс. сельских населённых пунктов, сообщила Абрамченко.

В прошлом году на реализацию программы было направлено дополнительно 10,7 млрд рублей. Эти средства были направлены в первую очередь на сельскую ипотеку и развитие инфраструктуры. Всего на реализацию программы в 2021 году направили 39,7 млрд рублей.

На эти средства были созданы или модернизированы 171 школа и детский сад, 165 объектов коммунальной инфраструктуры, 152 объекта культуры, 56 спортивных объектов, 42 объекта здравоохранения.

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