Великолучанин пойман на краже акустических колонок
Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя города, сообщают в прокуратуре города.
Суд установил, что 26 августа 2021 года, а затем 29 августа 2021 года мужчина, находясь в одном из магазинов города, взял со стеллажа и спрятал под кофтой акустические колонки стоимостью по 2 694 рубля, затем вынес их из магазина, не заплатив.
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев условно.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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