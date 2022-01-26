Великолучанин пойман на краже акустических колонок

22:30, 26 января 2022, ПАИ

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя города, сообщают в прокуратуре города.

Суд установил, что 26 августа 2021 года, а затем 29 августа 2021 года мужчина, находясь в одном из магазинов города, взял со стеллажа и спрятал под кофтой акустические колонки стоимостью по 2 694 рубля, затем вынес их из магазина, не заплатив.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев условно.

Приговор суда в законную силу не вступил.