Житель Великих Лук осуждён за езду в нетрезвом виде

23:41, 26 января 2022, ПАИ

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя города, сообщили в городской прокуратуре.

В апреле 2021 года сотрудниками ДПС ГИБДД на одной из улиц города Великие Луки был остановлен автомобиль под управлением гражданина, не имеющего при себе документов, подтверждающих личность, а также водительского удостоверения.

Было установлено, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать уголовной ответственности, великолучанин назвал сотрудникам ГИБДД персональные данные своего родственника. Это выяснилось в ходе дальнейшего разбирательства.

Приговором Великолукского городского суда гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.