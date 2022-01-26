Стартовал XVIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ

22:17, 26 января 2022, ПАИ

Официальное открытие съезда состоялось сегодня в 12:00 мск.

Программа съезда продолжилась пленарным заседанием, участие в котором принимают министр просвещения Сергей Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, председатель комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова, представители Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, Федерального агентства по делам молодёжи и заместитель председателя Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Новосибирской области Анастасия Сергиевская.

Онлайн-трансляцию открытия и пленарного заседания можно посмотреть по ссылке.

27 января в 12:30-14:30 уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова на съезде представит мастерскую по буллингу.

Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации проходит 26-27 января 2022 года в онлайн-формате.