Псковской областной психиатрической больнице присвоен статус клинической

23:13, 26 января 2022, ПАИ

Псковской областной психиатрической больнице присвоен статус клинической, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В соответствии с приказом Минздрава России от 29 сентября 1993 года № 228 «Об утверждении Положения о клиническом лечебно-профилактическом учреждении», договором с Псковским государственным университетом «Об организации практической подготовки обучающихся» и приказом комитета по здравоохранению Псковской области от 30 декабря 2021 года № 921 Псковской областной психиатрической больнице присвоен статус клинической.

Отмечается, что статус клинической больницы позволит медучреждению заниматься подготовкой кадров в сфере психиатрии в частности и для медицины региона в целом, предоставит возможность проводить научно-исследовательскую деятельность.

В ближайшее время на базе медучреждения откроется кафедра Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ.