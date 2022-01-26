Псковской областной психиатрической больнице присвоен статус клинической
Псковской областной психиатрической больнице присвоен статус клинической, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
В соответствии с приказом Минздрава России от 29 сентября 1993 года № 228 «Об утверждении Положения о клиническом лечебно-профилактическом учреждении», договором с Псковским государственным университетом «Об организации практической подготовки обучающихся» и приказом комитета по здравоохранению Псковской области от 30 декабря 2021 года № 921 Псковской областной психиатрической больнице присвоен статус клинической.
Отмечается, что статус клинической больницы позволит медучреждению заниматься подготовкой кадров в сфере психиатрии в частности и для медицины региона в целом, предоставит возможность проводить научно-исследовательскую деятельность.
В ближайшее время на базе медучреждения откроется кафедра Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ.
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