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Общество

В Пскове ищут дом для брошенной собаки окраса мерль

В Пскове ищут хозяев для собаки Дакоты окраса мерль. Об этом сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

В сентябре Дакоту подбросили к деревне Тямша бывшие хозяева — на шее имелся след от ошейника. «Её предали, но она простила вас, люди, и не держит на вас зла. Молоденькая, не больше 2 лет, здоровая, позитивная и красивунная!» - рассказали волонтёры.

Один глаз у Дакоты карий, второй — почти весь голубой. По словам зоозащитников, это «безумно ласковая и аккуратная собака, нежная и прекрасная».

Желающим познакомиться с Дакотой можно позвонить по телефону 89113623125. Отдаётся по договору, после собеседования.

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