Ученые из Уханя сообщили о новом коронавирусе
Китайские ученые заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР, пишет РИА Новости.
«Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей» , — говорится в публикации.
По данным специалистов, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам. Тем не менее ученые отмечают, что во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.
Сейчас исследование обладает статусом препринта: в будущем его должны проверить эксперты.
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