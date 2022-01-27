Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ученые из Уханя сообщили о новом коронавирусе

Китайские ученые заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР, пишет РИА Новости.

«Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей» , — говорится в публикации.

По данным специалистов, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам. Тем не менее ученые отмечают, что во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.

Сейчас исследование обладает статусом препринта: в будущем его должны проверить эксперты.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

27 января 2022

В Пскове ищут дом для брошенной собаки окраса мерль
27 января 2022

Водоснабжение временно отключат на трёх улицах Пскова
27 января 2022

27 января ожидается небольшой снег и гололедица в Псковской области

27 января 2022

День освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января

27 января 2022

Мокрый снег и гололед ожидается в Псковской области 27 января

26 января 2022

Псковской областной психиатрической больнице присвоен статус клинической
26 января 2022

Эксперт рассказал, какие витамины необходимы при выявлении омикрона
26 января 2022

Стартовал XVIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...