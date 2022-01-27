Ученые из Уханя сообщили о новом коронавирусе

09:25, 27 января 2022, ПАИ

Китайские ученые заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР, пишет РИА Новости.

«Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей» , — говорится в публикации.

По данным специалистов, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам. Тем не менее ученые отмечают, что во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.

Сейчас исследование обладает статусом препринта: в будущем его должны проверить эксперты.

