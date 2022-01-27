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Великолучанин пытался избежать уголовной ответственности, представившись чужим именем

Великолучанин пытался избежать уголовной ответственности, назвав сотрудникам ГИБДД персональные данные своего родственника, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук.

В апреле 2021 года в Великих Луках сотрудники ДПС остановили иномарку под управлением 26-летнего мужчины, который не имел при себя ни документов, подтверждающих его личность, ни водительского удостоверения. В связи с наличием у мужчины признаков алкогольного опьянения инспекторы провели освидетельствование и установили, что водитель пьян.

Великолучанин решил попытаться избежать уголовного наказания и назвал сотрудникам ГИБДД персональные данные своего родственника, зная, что он ни к уголовной, ни к административной ответственности ранее не привлекался. В ходе разбирательства было установлено, что мужчина назвал не свои данные.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. За повторное вождение в нетрезвом виде ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов, также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. Обвинение поддержали в городской прокуратуре.

                                                  

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