Юные хоккеисты из псковского «Торнадо» победили в областном турнире «Золотая шайба»
Юные хоккеисты из псковского «Торнадо» победили в областном турнире «Золотая шайба». Об этом сообщили в региональной федерации хоккея.
Областные соревнования Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова состоялись в Ледовом дворце Пскова. В них участвовали юноши 2007-2008 годов рождения, всего шесть команд.
Первое место завоевала команда «Торнадо-2007» (Псков), на втором месте «Торнадо-2008» (Псков), бронзовые награды у хоккеистов из великолукского «Экспресса». Четвертое место у красногородцев, пятое и шестое поделили команды из Новоржева и Печор.
Кадов Матвей (Красный город) – лучший вратарь. Громилина Екатерина (Торнадо-2008) – лучший защитник. Арламова Екатерина (Экспресс) – лучший нападающий.
Результаты матчей:
«Торнадо-2007» – «Рубеж» Печоры 21:0.
«Красный город» – «Новоржев» 21:0.
«Торнадо-2007» – «Экспресс» Великие Луки 9:2.
«Торнадо-2008» – «Новоржев» 21:0.
«Экспресс» Великие Луки – «Рубеж» Печоры 4:0.
«Красный город» –«Торнадо-2008» 0:1.
Матч за 3 место: «Экспресс» Великие Луки – «Красный город» 4:0.
Финал: «Торнадо-2007» – «Торнадо-2008» 8:0.
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