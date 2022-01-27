Юные хоккеисты из псковского «Торнадо» победили в областном турнире «Золотая шайба»

09:37, 27 января 2022, ПАИ

Юные хоккеисты из псковского «Торнадо» победили в областном турнире «Золотая шайба». Об этом сообщили в региональной федерации хоккея.

Областные соревнования Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова состоялись в Ледовом дворце Пскова. В них участвовали юноши 2007-2008 годов рождения, всего шесть команд.

Первое место завоевала команда «Торнадо-2007» (Псков), на втором месте «Торнадо-2008» (Псков), бронзовые награды у хоккеистов из великолукского «Экспресса». Четвертое место у красногородцев, пятое и шестое поделили команды из Новоржева и Печор.

Кадов Матвей (Красный город) – лучший вратарь. Громилина Екатерина (Торнадо-2008) – лучший защитник. Арламова Екатерина (Экспресс) – лучший нападающий.

Результаты матчей:

«Торнадо-2007» – «Рубеж» Печоры 21:0.

«Красный город» – «Новоржев» 21:0.

«Торнадо-2007» – «Экспресс» Великие Луки 9:2.

«Торнадо-2008» – «Новоржев» 21:0.

«Экспресс» Великие Луки – «Рубеж» Печоры 4:0.

«Красный город» –«Торнадо-2008» 0:1.

Матч за 3 место: «Экспресс» Великие Луки – «Красный город» 4:0.

Финал: «Торнадо-2007» – «Торнадо-2008» 8:0.