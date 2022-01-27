Об узниках концлагерей рассказали студентам Псковского медицинского колледжа

09:44, 27 января 2022, ПАИ

В рамках недели памяти жертв Холокоста сотрудники Государственного архива Псковской области подготовили лекцию «Узники концлагерей» для студентов 1 курса Псковского медицинского колледжа. Об этом сообщается в группе архива в соцсети «ВКонтакте».

27 января 1945 года был освобожден самый большой из гитлеровских концлагерей - Аушвиц (Освенцим), расположенный в 70 километрах от Кракова (Польша). Студентам рассказали о том, что на территории Германии и оккупированных стран действовало более 14 тысяч концлагерей, тюрем и гетто. За годы войны через них прошло более 18 миллионов человек, из них более 11 миллионов были уничтожены, среди замученных свыше 3 миллионов - дети.

«В их числе и те, кто был угнан из населенных пунктов Псковской области. В августе-сентябре 1941 года все старосты и коменданты на оккупированной территории Псковщины получили распоряжение известить германское командование о наличии в районах их проживания «иностранцев и жидов». Так началось массовое уничтожение евреев, цыган и тех, кто вставал на их защиту. Евреи обязаны были носить на одежде особые знаки: жёлтые и белые звезды на спине и груди. На территории региона гетто были созданы в Пскове, Опочке, Невеле, Великих Луках, Порхове, Пустошке и Себеже», - рассказали в архиве.

В Печорах еврейское население уничтожила эстонская полиция. «Их зимой 1941–1942 гг. превратили в рабочий скот... В конце зимы все евреи вдруг исчезли из города», - делились воспоминаниями местные жители, они были уверены в том, что людей расстреляли. В Локне 2 февраля 1942 г. в одну ночь было расстреляно 37 человек, среди них 12 детей в возрасте от 2 до 16 лет. 8 марта 1942 г. в Опочке больше 100 арестованных человек были выведены по Масловской дороге и на окраине леса расстреляны. Таких историй – тысячи.

Студентам также рассказали о лагерях, в которые угоняли выходцев из Псковской области, об условиях содержания людей, воспоминаниях тех, кому удалось выжить в концлагерях. Среди материалов лекции были видеофрагменты интервью свидетелей тех событий.

Подобные встречи со школьниками и студентами архив проводит регулярно.