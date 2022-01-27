Несколько деревень в Псковском районе останутся без света из-за ремонта
Жители трёх населённых пунктов Псковского района 27-28 января останутся без электричества из-за планового ремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.
27 января с 10:00 до 17:00 света не будет в деревне Капорье. Рабочие будут проводить обрезку крон деревьев, выправлять опоры и менять траверсы. В этот же период по аналогичной причине без электричества останутся жители деревни Пономарёво.
28 января с 10:00 до 17:00 из-за выправки опоры электричество отключат в деревне Дубяги.
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