На Украине солдат расстрелял сослуживцев

09:49, 27 января 2022, ПАИ

В Днепре (бывший Днепропетровск) военнослужащий Национальной гвардии Украины открыл огонь по караулу, погибли пять человек, еще пятеро ранены, сообщила пресс-служба МВД Украины. Инцидент произошел в 3:40 (4:40 мск) на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш», пишет РИА Новости.

«Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего с оружием скрылся», — говорится в сообщении.

В Нацполиции уточнили, что среди погибших — четверо военнослужащих и одна гражданская. Позже стало известно, что во время оказания медицинской помощи умерла одна из раненых.

В Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена». Подразделения Нацполиции и Нацгвардии подняли по тревоге. Территорию завода оцепили.

«Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. В воинской части начато служебное расследование. Представители командования воинской части будут оказывать содействие в проведении следствия. Военнослужащим, получившим ранения, оказывается медицинская помощь», — заявили в Нацгвардии.

На место выехало руководство областного главка Нацполиции, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы. Расследованием будут заниматься представители Госбюро расследований и военной прокуратуры. Мотивы преступления пока неизвестны.

