Более 363 млн человек в мире заразились COVID-19

09:52, 27 января 2022, ПАИ

По состоянию на утро 27 января в мире зарегистрировано 363 360 787 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стал 5 646 091 человек. Количество выздоровевших – 287 744 451.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 74 176 403. В этой стране от коронавируса умерло 898 680 человек, выздоровело – 45 421 318.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболел 11 315 801 человек, 10 099 937 пациентов выздоровело, 328 105 – умерло.