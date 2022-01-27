Борис Елкин оценил уборку города от снега на «двойку с минусом»

10:01, 27 января 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте оценил ночную уборку города подрядной организации «Псковавтодор» и Управления городского хозяйства на «двойку с минусом».

Ранее коммунальщикам поручили тщательнее очищать от снега тротуары и «зебры».

Напомним, в уборке города в дневное время задействовано около 45 единиц техники и порядка 50 человек в «ручных» бригадах. В ночное время акцент делается на вывозе снега. Количество техники остается прежним, но больше используется погрузчиков и самосвалов. На ручной уборке в ночную смену трудятся 15 человек.