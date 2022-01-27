Выставка проектов финалистов архитектурного конкурса «Без срока давности. Минута молчания» открылась в ПсковГУ

15:59, 26 января 2022, ПАИ

В Псковском государственном университете начала работу выставка «Без срока давности. Минута молчания». На ней представлены проекты финалистов всероссийского архитектурного студенческого конкурса – концепции мемориалов, посвящённых сохранению памяти жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Конкурс «Без срока давности. Минута молчания» проводился с апреля 2021 года при поддержке Минобрнауки России. Студентам профильных вузов было предложено включиться в разработку нового архитектурного языка, с помощью которого молодое поколение сможет рассказать о событиях Великой Отечественной войны и геноциде мирного населения на оккупированных территориях. На конкурс поступило около 100 заявок от студентов-архитекторов из 19 регионов России. В финал конкурса, который состоялся в ноябре в Московском архитектурном институте, вышли 60 студентов из 16 вузов, представившие 33 концепт-проекта мемориалов.

«Ещё четыре года назад тема геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны не обсуждалась широко в общественном пространстве, – отметила директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета, руководитель проекта «Без срока давности» Людмила Алиева на открытии выставки. – 75 лет – это срок давности документов, которые хранятся под грифом «секретно». В настоящее время этот гриф снимается с целого ряда документов и они становятся доступны. Молодые люди получают возможность познакомиться с содержанием этих источников и понять всю чудовищность тех преступлений, которые совершались на оккупированной территории».

Руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова подчеркнула, что проект «Без срока давности» включает в себя работу по целому ряду направлений – научно-исследовательскому, поисковому и просветительскому, в рамках которого и проходил всероссийский архитектурный студенческий конкурс «Без срока давности. Минута молчания».

«Тот факт, что эти работы создавались молодёжью, особенно значим, – сообщила руководитель регионального архива. – Хочется надеяться, что эти проекты будут реализованы по всей стране в местах массового уничтожения населения, в том числе в Псковской области. Один из них разработан студентом нашего университета Дмитрием Ворожцовым. Мемориал на территории Моглино должен стать памятным символом оккупации».

Добавим, что выставка разместилась в фойе на первом этаже ПсковГУ. Познакомиться с работами можно в течение месяца: 26 февраля экспозиция отправится в Петрозаводский государственный университет.