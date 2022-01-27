Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставка проектов финалистов архитектурного конкурса «Без срока давности. Минута молчания» открылась в ПсковГУ

В Псковском государственном университете начала работу выставка «Без срока давности. Минута молчания». На ней представлены проекты финалистов всероссийского архитектурного студенческого конкурса – концепции мемориалов, посвящённых сохранению памяти жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Конкурс «Без срока давности. Минута молчания» проводился с апреля 2021 года при поддержке Минобрнауки России. Студентам профильных вузов было предложено включиться в разработку нового архитектурного языка, с помощью которого молодое поколение сможет рассказать о событиях Великой Отечественной войны и геноциде мирного населения на оккупированных территориях. На конкурс поступило около 100 заявок от студентов-архитекторов из 19 регионов России. В финал конкурса, который состоялся в ноябре в Московском архитектурном институте, вышли 60 студентов из 16 вузов, представившие 33 концепт-проекта мемориалов.

«Ещё четыре года назад тема геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны не обсуждалась широко в общественном пространстве, – отметила директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета, руководитель проекта «Без срока давности» Людмила Алиева на открытии выставки. – 75 лет – это срок давности документов, которые хранятся под грифом «секретно». В настоящее время этот гриф снимается с целого ряда документов и они становятся доступны. Молодые люди получают возможность познакомиться с содержанием этих источников и понять всю чудовищность тех преступлений, которые совершались на оккупированной территории».

Руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова подчеркнула, что проект «Без срока давности» включает в себя работу по целому ряду направлений – научно-исследовательскому, поисковому и просветительскому, в рамках которого и проходил всероссийский архитектурный студенческий конкурс «Без срока давности. Минута молчания».

«Тот факт, что эти работы создавались молодёжью, особенно значим, – сообщила руководитель регионального архива. – Хочется надеяться, что эти проекты будут реализованы по всей стране в местах массового уничтожения населения, в том числе в Псковской области. Один из них разработан студентом нашего университета Дмитрием Ворожцовым. Мемориал на территории Моглино должен стать памятным символом оккупации».

Добавим, что выставка разместилась в фойе на первом этаже ПсковГУ. Познакомиться с работами можно в течение месяца: 26 февраля экспозиция отправится в Петрозаводский государственный университет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

27 января 2022

В Пскове зафиксировано 36 случаев ухода детей из дома за год

27 января 2022

Марина Гаращенко: Система здравоохранения Псковской области готова к омикрону
27 января 2022

Наталья Соколова призвала псковичей не быть равнодушными к чужим детям
27 января 2022

Полиция Пскова отрабатывает информацию об уходе трехлетнего ребенка из детского сада
27 января 2022

500 врачей намерены привлечь к работе в Псковской области за пять лет
27 января 2022

Всероссийская акция «Хлеб той зимы» проходит в Великих Луках

27 января 2022

Началась видеотрансляция круглого стола по вопросам обеспечения безопасности детей
27 января 2022

В Псковской области уже более 30 лет не фиксируются случаи смерти людей от бешенства

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...