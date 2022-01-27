Доступ к сервисам «Госуслуги» и «Вконтакте» теперь будет бесплатный

10:03, 27 января 2022, ПАИ

Сервисы «Госуслуги» и «ВКонтакте» вошли в список социально значимых ресурсов в рамках проекта «Доступный интернет». Теперь операторы связи будут обязаны бесплатно предоставлять россиянам доступ к этим сервисам, пишет «Коммерсант».

Решение о включении «Госуслуг» и «Вконтакте» к перечню социально значимых ресурсов было принято правительственной комиссией на заседании 26 января.

Проект «Доступный интернет» разрабатывается в рамках закона «О доступном интернете», который был подписан президентом 2 июля 2021 года. Согласно закону, операторы связи должны бесплатно предоставлять гражданам доступ к перечню социально значимых сайтов и ресурсов. На данный момент в списке находится 371 сайт и сервис.