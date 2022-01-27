Оперативная рабочая группа по коронавирусу приступила к работе в России

10:08, 27 января 2022, ПАИ

Оперативная группа, созданная для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения нового штамма коронавируса, приступает к своей работе. Её состав утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Участники оперативной группы будут в режиме реального времени проводить оценку ситуации, чтобы быстро принимать решения для поддержки системы здравоохранения и помощи гражданам.

Куратором группы назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем – замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос. Всего в новой структуре – 42 человека. В нее вошли главы федеральных министерств и ведомств, их заместители, представители координационного и ситуационного центров правительства, а также главы регионов.