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Общество

На 10-15% выросла стоимость летних путёвок на курорты России

Стоимость летнего размещения в отелях на российских курортах выросла на 10-15% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет ТАСС.

«По данным туроператоров, в этом году по российским направлениям цены на летнее размещение в отелях выросли в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым сезоном. Но, справедливости ради, некоторые отели и санатории не поднимали цены», - говорится в сообщении.

Раннее бронирование туров по России идет «очень активно», причем объемы продаж кратно превышают допандемийные показатели, отметили в АТОР. Туристы массово бронируют путевки на майские праздники, лето и осень. Больше всего туров по акциям раннего бронирования россияне приобрели в Краснодарский край и Крым. На Кубани самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик, в Крыму - регион Большой Ялты. Спросом на лето по раннему бронированию также пользуются Абхазия, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды и Калининград.

По данным ассоциации, на российских курортах туристы в первую очередь бронируют отели с наилучшим соотношением цены и качества. Они знают по прошлым годам, что в популярных гостиницах загрузка на лето уже на этапе раннего бронирования может достигать 100%. Также на этапе раннего бронирования пользуется популярностью сегмент «люкс» на курортах Черного моря, так как в сезон в таких отелях почти не остается мест, а цены «взлетают до небес».

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