В 2022 году бесплатная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» появится во всех регионах

10:15, 27 января 2022, ПАИ

В 2022 году бесплатная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» появится во всех регионах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики администрации Псковской области.

Специалисты службы находят варианты лечения тяжелобольных детей за счет государства, благотворительных фондов и крупных компаний, собирая пакеты документов вместе с родителями и сопровождая семьи до момента получения помощи. За первый год работы в «Верном направлении» помогли 349 семьям.

Проект является одним из финалистов форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс.

Сейчас служба работает с более чем 120 благотворительными фондами по всей России, а также заключила соглашения с 35 регионами: в этих субъектах наиболее плотно выстроено сотрудничество с министерствами здравоохранения, некоммерческими и медицинскими организациями, что позволяет быстрее находить необходимую помощь для детей. В 2022 году планируется заключить соглашения с остальными регионами.

«В январе этого года службе «Верное направление» исполнился один год. Самое главное наше достижение – это 349 семей, получивших необходимую помощь для своих тяжелобольных детей. Прохождение обследований и лечения, получение лекарств и технических средств реабилитации, помощь с проездом к месту лечения и проживанием – вот основные запросы, с которыми к нам обращались родители», – сказал гендиректор службы «Верное направление» Антон Яремчук.

По его словам, бывает, что дорогостоящее лекарство не входит в список препаратов для льготной выдачи или есть перебои с поставкой препарата. Тогда специалисты службы ищут возможности обеспечить ребенка лекарством за счет благотворительных фондов или коммерческих компаний.

Так было в случае семилетней Ксении из Краснодарского края. У девочки муковисцидоз, она нуждается в множестве препаратов, в том числе не входящих в список льготных. Семья была не в состоянии закупить все необходимое, поэтому обратилась на горячую линию «Верного направления», где специалисты помогли найти благотворительные фонды для оплаты лекарств и технических средств реабилитации.

Кроме того, сотрудники «Верного направления» помогают с получением необходимых обследований. Недавно горячую линию позвонила семья из Бурятии. У восьмилетней девочки – эпилепсия, и для назначения эффективной терапии требовался дорогостоящий генетический анализ. Мама одна воспитывает двоих детей, стоимость анализа была неподъемна. Специалисты службы нашли благотворительный фонд, который оперативно покрыл расходы на анализ, сейчас мама с дочкой ждут результатов.

Летом в «Верное направление» обратилась семья из Екатеринбурга: у мальчика был диагноз «доброкачественное новообразование длинных костей нижней конечности». В местной поликлинике дали направление на сложную открытую операцию, а родители узнали, что есть более современный малоинвазивный метод операции, после которого ребенок в тот же день встает на ноги, но получить направление на такую операцию самостоятельно не получилось. Тогда родители обратились на горячую линию благотворительной службы. Сотрудники связались с местным Минздравом, удалось получить направление в Москву, где мальчику и сделали операцию.

Антон Яремчук добавил, что в целом за прошлый год более 130 запросов связаны с получением лекарств; более 90 случаев – с лечением; более 60 – с реабилитациями; порядка 40 – с получением технических средств реабилитации (ТСР). Около 20 случаев было связано с оказанием помощи с проездом и проживанием ребенка с родителем в момент прохождения лечения.

Проект реализуется при поддержке Фонда Росконгресс, фонда «Правмир», фонда «Контент», Агентства стратегических инициатив (АСИ), Общероссийского народного фронта, администраций пилотных регионов, группы компаний «VIRIDIAN», фонда «Здоровый Диалог», МАЯК – сервиса добра Mail.ru для поиска проверенных фондов, всероссийской организации родителей детей-инвалидов, АО «Почта России» и межрегионального контактного центра – партнера Фонда Росконгресс по организации информационного сервиса и работе с участниками.