Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 800 недействующих ИП исключили из реестра предпринимателей в Псковской области в 2021 году

За прошлый год 839 индивидуальных предпринимателей (ИП), ранее зарегистрированных в налоговых органах Псковской области, признали недействующими. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

В ведомстве напомнили, что ИП, которые фактически не ведут деятельность, признаются регистрирующим органом недействующими и исключаются из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Такая норма действует начиная с 1 сентября 2020 года, а решение об исключении принимается в соответствии с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно данным поправкам, ИП признается фактически прекратившим свою деятельность, если к моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения одновременно соблюдаются следующие условия:

  1. истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента и индивидуальный предприниматель в течение последних 15 месяцев не представлял налоговую отчетность;
  2. за индивидуальным предпринимателем числится недоимка и задолженность в соответствии с налоговым законодательством России.

Соответствующее решение регистрирующий орган перед исключением ИП из ЕГРИП публикует в журнале «Вестник государственной регистрации».

Отметим, после исключения из ЕГРИП гражданин не сможет заниматься предпринимательской деятельностью в качестве ИП в течение тёх лет. Кроме того, исключение из реестра не освобождает теперь уже «бывшего» ИП от уплаты всех накопившихся задолженностей по налогам и сборам и задолженности по пеням и штрафам.

Также в 2021 году 561 юридическое лицо было исключено из ЕГРЮЛ, что на 1 261 юридическое лицо меньше по сравнению с 2020 годом. Сведения о принятых решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ, а также сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, размещаются на сайте ФНС России в электронном сервисе «Прозрачный бизнес».

Большинство юридических лиц исключается из реестра в связи с недостоверностью сведений, размещаемых в базе ресурса.

УФНС России по Псковской области рекомендует юридическим лицам, для подтверждения достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, оперативно представлять в регистрирующий орган заявление по установленной форме и документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона № 129-ФЗ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

27 января 2022

В Пскове зафиксировано 36 случаев ухода детей из дома за год

27 января 2022

Марина Гаращенко: Система здравоохранения Псковской области готова к омикрону
27 января 2022

Наталья Соколова призвала псковичей не быть равнодушными к чужим детям
27 января 2022

Полиция Пскова отрабатывает информацию об уходе трехлетнего ребенка из детского сада
27 января 2022

500 врачей намерены привлечь к работе в Псковской области за пять лет
27 января 2022

Всероссийская акция «Хлеб той зимы» проходит в Великих Луках

27 января 2022

Началась видеотрансляция круглого стола по вопросам обеспечения безопасности детей
27 января 2022

В Псковской области уже более 30 лет не фиксируются случаи смерти людей от бешенства

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...