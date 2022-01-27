Более 800 недействующих ИП исключили из реестра предпринимателей в Псковской области в 2021 году

10:36, 27 января 2022, ПАИ

За прошлый год 839 индивидуальных предпринимателей (ИП), ранее зарегистрированных в налоговых органах Псковской области, признали недействующими. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

В ведомстве напомнили, что ИП, которые фактически не ведут деятельность, признаются регистрирующим органом недействующими и исключаются из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Такая норма действует начиная с 1 сентября 2020 года, а решение об исключении принимается в соответствии с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно данным поправкам, ИП признается фактически прекратившим свою деятельность, если к моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения одновременно соблюдаются следующие условия:

истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента и индивидуальный предприниматель в течение последних 15 месяцев не представлял налоговую отчетность; за индивидуальным предпринимателем числится недоимка и задолженность в соответствии с налоговым законодательством России.

Соответствующее решение регистрирующий орган перед исключением ИП из ЕГРИП публикует в журнале «Вестник государственной регистрации».

Отметим, после исключения из ЕГРИП гражданин не сможет заниматься предпринимательской деятельностью в качестве ИП в течение тёх лет. Кроме того, исключение из реестра не освобождает теперь уже «бывшего» ИП от уплаты всех накопившихся задолженностей по налогам и сборам и задолженности по пеням и штрафам.

Также в 2021 году 561 юридическое лицо было исключено из ЕГРЮЛ, что на 1 261 юридическое лицо меньше по сравнению с 2020 годом. Сведения о принятых решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ, а также сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, размещаются на сайте ФНС России в электронном сервисе «Прозрачный бизнес».

Большинство юридических лиц исключается из реестра в связи с недостоверностью сведений, размещаемых в базе ресурса.

УФНС России по Псковской области рекомендует юридическим лицам, для подтверждения достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, оперативно представлять в регистрирующий орган заявление по установленной форме и документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона № 129-ФЗ.