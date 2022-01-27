Псковичам объяснили, для чего может понадобиться выписка из ЕГРН
Представители филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области объяснили жителям региона, для чего может понадобиться выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
В филиале отметили, что из реестра недвижимости можно получить самые различные сведения о недвижимости и правах собственности на неё, а также о сделках, которые были проведены по отношению к этой недвижимости.
Они могут понадобиться для получения актуальных сведений:
- для проверки юридической чистоты предстоящих сделок;
- для определения налоговых обязательств собственников;
- уточнение технических характеристик;
- для определения собственников объекта недвижимости.
«Сведения, содержащиеся в ЕГРН, за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом, являются общедоступными и предоставляются органом регистрации прав любому заинтересованному лицу. Выписка из ЕГРН является источником достоверной информации о каждом объекте, поставленном на кадастровый учет», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская.
При этом объём и содержание полученной информации будет зависеть от запрошенного вида документа.
Самые распространенные выписки об объектах недвижимости – это «Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» и «Выписка об объекте недвижимости», которая содержит наиболее полную информацию о недвижимости и зарегистрированных правах на неё.
Сведения о переходе прав на конкретный объект содержатся в «Выписке о переходе прав на объект недвижимости», которая содержит данные о каждом из правообладателей в очередности согласно записям соответствующего раздела ЕГРН о регистрации перехода прав от одного лица к другому.
Сведения о зарегистрированных правах на определенную дату или период времени содержатся в «Выписке о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости».
Узнать информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно в «Выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости».
Более подробно о содержании выписок из ЕГРН можно ознакомиться в приказе Росреестра от 4 сентября 2020 года N П/0329.
Запросить сведения из реестра недвижимости можно через сервис «Личный кабинет правообладателя» на официальных интернет-порталах rosreestr.gov.ru, spv.kadastr.ru, которые позволяют в оперативной форме запрашивать и получать сведения, а также при личном обращении в любом отделение МФЦ, независимо от местонахождения объекта недвижимости.