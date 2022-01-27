Псковичам объяснили, для чего может понадобиться выписка из ЕГРН

10:47, 27 января 2022, ПАИ

Представители филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области объяснили жителям региона, для чего может понадобиться выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В филиале отметили, что из реестра недвижимости можно получить самые различные сведения о недвижимости и правах собственности на неё, а также о сделках, которые были проведены по отношению к этой недвижимости.

Они могут понадобиться для получения актуальных сведений:

для проверки юридической чистоты предстоящих сделок; для определения налоговых обязательств собственников; уточнение технических характеристик; для определения собственников объекта недвижимости.

«Сведения, содержащиеся в ЕГРН, за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом, являются общедоступными и предоставляются органом регистрации прав любому заинтересованному лицу. Выписка из ЕГРН является источником достоверной информации о каждом объекте, поставленном на кадастровый учет», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская.

При этом объём и содержание полученной информации будет зависеть от запрошенного вида документа.

Самые распространенные выписки об объектах недвижимости – это «Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» и «Выписка об объекте недвижимости», которая содержит наиболее полную информацию о недвижимости и зарегистрированных правах на неё.

Сведения о переходе прав на конкретный объект содержатся в «Выписке о переходе прав на объект недвижимости», которая содержит данные о каждом из правообладателей в очередности согласно записям соответствующего раздела ЕГРН о регистрации перехода прав от одного лица к другому.

Сведения о зарегистрированных правах на определенную дату или период времени содержатся в «Выписке о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости».

Узнать информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно в «Выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости».

Более подробно о содержании выписок из ЕГРН можно ознакомиться в приказе Росреестра от 4 сентября 2020 года N П/0329.

Запросить сведения из реестра недвижимости можно через сервис «Личный кабинет правообладателя» на официальных интернет-порталах rosreestr.gov.ru, spv.kadastr.ru, которые позволяют в оперативной форме запрашивать и получать сведения, а также при личном обращении в любом отделение МФЦ, независимо от местонахождения объекта недвижимости.