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Капремонт крыш двух домов проведут в Гдове в этом году

Капремонт крыш двух домов проведут в Гдове в этом году. Как сообщили Псковскому агентству информации в Фонде капремонта Псковской области, кровли отремонтируют в многоквартирных домах по адресам: улица Карла Маркса, 21 и Карла Маркса, 71.

В результате проведенной региональным оператором работы с должниками в 2021 году в Гдовском районе увеличилась собираемость взносов на капитальный ремонт. С января по декабрь 2021 года собираемость взносов в муниципалитете составила 61,33%, это почти на 15% больше, чем в 2020 году. Для сравнения, за аналогичный период в 2020 году собираемость взносов была всего 46,67%.

Несмотря на рост собираемости взносов за 2021 год, собираемость с нарастающим итогом за период с марта 2015 года по декабрь 2021 года остается самой низкой в Псковской области и составляет всего 41,45%. Начислено – 34,62 млн рублей, оплачено собственниками – 14,35 млн рублей. Задолженность по оплате взносов – 20,27 млн рублей.

В связи с большой суммой долга по оплате взносов в Гдовском районе оператор активизировал работу по взысканию задолженности с собственников помещений в муниципалитете. Были выявлены «Топ-100 должников», имеющих задолженность на общую сумму порядка 1,51 млн руб. За 2021 год взыскано более 498 тыс. руб. Работа по взысканию задолженности будет продолжена и в текущем году.

Для того чтобы избежать судебного разбирательства, Региональный оператор предлагает собственникам, имеющим задолженность, заключить соглашение о рассрочке задолженности сроком до 6 месяцев. Дополнительную информацию можно получить по телефонам расчетной группы: 8 (8112) 29 82 17, 8 (8112) 29 82 27, 8 (8112) 29 82 70, 8 (8112) 29 82 68, 8 (8112) 29 82 69 или по телефону горячей линии 8 (8112) 29 82 23.

С 2016 по 2021 год в муниципалитете выполнены работы по капитальному ремонту 11 конструктивных элементов в 8 многоквартирных домах на сумму 17,23 млн рублей.

 

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