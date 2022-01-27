Футболисты из Гдова и Куньи завоевали золото на областном турнире по мини-футболу

11:01, 27 января 2022, ПАИ

Состоялись финальные областные соревнования по мини-футболу среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. Как сообщили в региональной федерации футбола, матчи прошли в спортивном зале поселка Писковичи.

Первое место среди юношей завоевала команда Гдовской средней школы. На втором месте - Пустошкинский ЦО. Бронза у команды СШ №1 Острова. Лучшим игроком турнира стал Глеб Игнатеьв из Гдова. Лучшим вратарем – Павел Лукашевич из Пустошки.

Среди девушек победу в турнире по мини-футболу одержала команда Куньинской средней школы. На втором месте – Центр образования ППК (Псков). На третьем – Пустошкинский ЦО. Лучший вратарь – Алёна Михеева (Куньинская СОШ), Лучший игрок – Алина Панфилёнок (Пустошкинский ЦО).