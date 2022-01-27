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Общество

Опубликован список самых крупных должников за газ в Псковской области

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе просроченная дебиторская задолженность, руб.

МП г. Пскова "ПТС"

515 683 726,74

278 651 054,52

МУП "ЖКХ" Островского района

102 455 407,22

89 031 549,04

МП Псковского района "Коммунальные услуги"

77 549 815,47

72 216 701,39

МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района

40 504 240,3

38 453 508,13

Порховское МПТСиК

37 368 645,18

30 105 575,02

МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"

27 399 315,18

21 532 735,93

МП ЖКХ Дедовичского района

23 360 883,98

21 955 764,75

МУП "Искра"

18 806 266,69

12 538 744,46

МУП "Невельские теплосети"

17 653 183,8

16 921 399,78

МУП "Палкинская ПМК"

3 136 551,46

1 117 278,78

МУП "Локнянское ЖКХ"

3 069 266,83

670 000,00
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