Монах и VETKA. Сюжет ПАИ о визите буддийского монаха в Псков

11:22, 27 января 2022, ПАИ

26 января в Новом зале Псковского академического театра драмы образовательный проект VETKA организовал встречу с дзен-буддистом. Чиньё Суним (в миру Ярослав Скачков) - бывший фотограф, который бросил всё и ушел в монастырь. Он отправился в Южную Корею к дзен-буддистам и провел там десять лет. Что такое «дзен», как выглядит жизнь монаха и какие чувства испытали зрители от общения с таким гостем - смотрите в нашем сюжете.