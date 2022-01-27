Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области

11:33, 27 января 2022, ПАИ

Шесть человек скончались в Псковской области от коронавируса за минувшие 24 часа, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии по этой причине умерло 1 410 пациентов. Всего в Псковской области коронавирусом с начала пандемии заразились 74 712 человек, из них 212 – за минувшие сутки. Выздоровело всего 70 009 пациентов, за минувшие 24 часа – 127.

COVID-19 опасен своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.