Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области
Шесть человек скончались в Псковской области от коронавируса за минувшие 24 часа, сообщили в официальном Telegram-канале региона.
С начала пандемии по этой причине умерло 1 410 пациентов. Всего в Псковской области коронавирусом с начала пандемии заразились 74 712 человек, из них 212 – за минувшие сутки. Выздоровело всего 70 009 пациентов, за минувшие 24 часа – 127.
COVID-19 опасен своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.
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